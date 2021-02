Verso Inter-Juve, pericolo diffidati in vista del ritorno: Conte ne ha ben 6

In vista di Inter-Juventus in programma questa sera alle ore 20.45 a San Siro, Antonio Conte dovrà fare i conti con diversi diffidati tra le sue fila. Al netto di Romelu Lukaku ed Achraf Hakimi, che salteranno la gara odierna proprio per questa motivazione, in vista della semifinale di ritorno sono ben sei i calciatori a rischio squalifica. Si tratta di Marcelo Brozovic, Alexis Sanchez, Andrea Ranocchia, Arturo Vidal, Christian Eriksen e Milan Skriniar.

Buone notizie, al contrario, dall’infermeria. Mentre si attende il ritorno a pieno regime di Matias Vecino, infatti, è ormai pienamente recuperato anche Danilo D’Ambrosio, unico infortunato del momento. Il difensore potrebbe addirittura andare in panchina già in vista del match di stasera.

