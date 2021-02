La Repubblica – Futuro Inter, in corsa anche il fondo Mubadala che finanzia il Manchester City

Dietro alla frenata della trattativa tra Bc Partners e Suning ci sarebbe anche l’esposizione mediatica da parte del fondo inglese che non è stata gradita dal colosso cinese, attualmente a capo dell’Inter.

Come infatti riportato da La Repubblica, la trattativa ora ha subito una brusca frenata ma Bc Partners fa sapere che è ancora in piena corsa, seppur è concluso il periodo di esclusività, e che presenterà un’offerta formale nei prossimi giorni.

Ma gli inglesi non sono gli unici in corsa. C’è anche il fondo svedese Eqt, gli americani di Ares Management Corporation, Arctos Sports Partner e Fortress: quest’ultimo potrebbe legarsi a Mubadala, fondo sovrano di Abu Dhabi da dove arrivano anche i capitali del Manchester City e di diversi club in giro per il mondo.

