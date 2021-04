Bilancio, valore e futuro: la Superlega è la svolta per Suning. Ci ripensa anche la Cina?

Suning si gioca il jolly e rilancia: ora l'Inter va verso un futuro luminoso

Il destino dell'Inter, con la nascita della Superlega , è destinato completamente a cambiare. Tra caos e polemiche, Suning ha preso tempo e ora i 350 milioni di euro , garantiti all'anno ai 12 club fondatori della nuova competizione europea, cambiano e non di poco tutti gli scenari.

Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti il bilancio nerazzurro è vicino ad una svolta e anche il valore dell'Inter è destinato a schizzare in alto: con la Superlega potrebbe essere sfondato anche il muro del miliardo. E anche in Cina le cose potrebbero cambiare, il Governo infatti ora potrebbe tornare sui suoi passi e dare l'ok agli investimenti nel calcio, con un club nell'elite del calcio mondiale in mano ad una proprietà cinese.