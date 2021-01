CdS – Suning garantirà gli stipendi di luglio e agosto, ipotesi penalizzazione “assurda”. Il piano dell’Inter

Niente paura: l’Inter non rischierà penalizzazioni in classifica. Parola di Steven Zhang. Come riportato dal Corriere dello Sport, Suning è decisa a rispettare gli impegni presi per la stagione 2020/2021 in attesa di capire cosa succederà sul fronte societario.

La squadra riceverà entro la scadenza fissata, ovvero il 16 febbraio, gli stipendi di luglio e agosto che erano stati spostati al 2021 grazie ad un accordo siglato con lo spogliatoio nelle scorse settimane. Il rischio di una penalizzazione è considerata “assurda” dalla proprietà.

Le mensilità di novembre e dicembre, le ultime dello scorso anno solare non saldate, saranno invece oggetto di una nuova intesa con i calciatori, attesa a breve. La squadra non ha accolto la proposta di “taglio” fatta dai dirigenti ma si è detta disponibile a concedere tempo alla proprietà, comprendendo bene le difficoltà del momento.

