CdS – Dalbert ma non solo: il Valladolid punta anche Pinamonti. Doppio assist del Fenomeno?

Il Fenomeno Ronaldo potrebbe sbloccare il mercato dell’Inter. Dopo aver segnato tanti gol in maglia nerazzurra, il brasiliano, ora presidente del Valladolid, è pronto a servire un doppio assist che potrebbe agevolare le strategie della dirigenza dell’Inter.

Secondo infatti quanto riportato dal Corriere dello Sport, la squadra spagnola accoglierà nelle prossime ore Dalbert ma il presidente Ronaldo punta anche Andrea Pinamonti. Il canterano nerazzurro potrebbe lasciare l’Inter in questa finestra di mercato, ha tante pretendenti in Serie A ma non solo. La Spagna chiama, ma Conte è stato chiaro: l’attaccante lascerà Milano solo se la dirigenza gli regalerà un sostituto. La coperta in avanti è già troppo corta.

