CdS – Verso Inter-Juventus, Conte sorride: oltre a Sensi pronto anche Darmian. Da Vecino a Pinamonti: il punto

L’Inter domenica sera affronterà la Juventus e sarà la sfida più delicata di un gennaio di fuoco. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria in Coppa Italia contro la Fiorentina, gara terminata 2 a 1 dopo i tempi supplementari. Antonio Conte può sorridere in vista del derby d’Italia, poiché può contare sul recupero totale di alcuni protagonisti. Come riportato dal Corriere dello Sport, oltre a Stefano Sensi, che lavorerà in gruppo, il tecnico recupera anche Darmian. Il laterale, dopo la botta rimediata contro la Roma, sarà a disposizione e può essere un’arma a partita in corso, sia sulla fascia destra che quella sinistra.

Per quanto riguarda Vecino e Pinamonti, sono clinicamente guariti dai rispettivi infortuni. Hanno già fatto qualche allenamento con i compagni, ma al momento sono a corto di condizione e Conte dovrà decidere quando poterli inserire nella lista dei convocati. Chi sicuramente non sarà del match è Danilo D’Ambrosio, che deve ancora recuperare dal suo infortunio al legamento del ginocchio sinistro.

