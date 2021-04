Super League, cosa succede adesso con Serie A e coppe europee? Tutti gli scenari

Oggi l'Assemblea straordinaria di Lega, venerdì il consiglio straordinario UEFA

Per Champions League ed Europa League, la UEFA delibererà venerdì: per quel giorno è previsto il comitato esecutivo della confederazione calcistica europea che valuterà se escludere dalle due competizioni le squadre che hanno sottoscritto la partecipazione alla Super League. Il che, ovviamente, significherebbe assegnare la Champions al Paris Saint-Germain (che, per il momento, a differenza di Chelsea, Manchester City e Real Madrid, non ha ancora aderito) e mandare in finale di Europa League la Roma e il Villarreal: la responsabilità sarebbe tanto politica quanto è politica la decisione delle società secessioniste di cercare gloria in un campionato a sé stante, ed è anche per questo che - nel suo piccolo - la Serie A, oggi, ha deciso di non decidere, stabilendo che il campionato italiano andrà avanti sino alla fine per mancanza di deliberazioni.