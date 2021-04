Super League, domani parla anche Infantino: la UEFA esclude i club dalle coppe?

In Italia, invece, il campionato dovrebbe concludersi regolarmente

Non ha più l'aria di essere un bluff, non sembra più una boutade volta allo scopo di battere cassa alla UEFA per poi ripristinare l'ordine costituito: non si sarebbero, insomma, spinti così tanto in là i club che intenderebbero dare vita alla Super League, se non ci fosse un progetto reale oltre il tunnel infuocato che rischia di attendere il calcio mondiale per tutta la prossima estate. E' materiale serio, da maneggiare con cura, soprattutto perché le ritorsioni di UEFA e FIFA contro le società che cercano autonomia in dissenso alle politiche proprio di UEFA e FIFA non si faranno attendere: anche se, ormai, l'impressione è che le società secessioniste si sentano già fuori dalla giurisdizione delle confederazioni europea e mondiale. Al di sopra di esse.