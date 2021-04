Inter, indiscrezioni sulla seconda maglia della stagione 2021/22: ecco il nuovo logo

Il bianco tornerà ad essere il colore principale per una versione molto tradizionale

Per via della semplicità della maglia, che torna ad essere totalmente in bianco con la parte superiore in cui si intrecciano il nero e l'azzurro, il logo viene presentato non con i colori della presentazione, bensì in versione dorata e nera. Stessa cosa per il marchio Nike posizionato in alto a destra, ricordando che in caso di scudetto verrebbe piazzato in mezzo anche il tricolore italiano. Le immagini, diffuse da Footy Headlines, dovrebbero avvicinarsi molto a quella che sarà la versione ufficiale e che verrà svelata dall'Inter nelle prossime settimane.