Florentino Perez chiarisce: “Noi aperti al dialogo con l’Uefa. Ma così nel 2024 il calcio sarà morto”

Il presidente del Real Madrid e della Superlega apre al confronto con le federazioni

PROGETTO - "Nessun ha montato niente, i migliori club di Inghilterra, Italia e Spagna devono dare una soluzione ad una cattiva situazione che sta attraversando il calcio. Abbiamo perso cinque miliardi. L'anno passato avevamo un bilancio di 800 milioni ed abbiamo chiuso con 700, quest'anno invece di 900 forse abbiamo 600 milioni di entrate, in due stagioni 400 milioni in meno solo il Real Madrid. I ricchi? Sono il proprietario del Real Madrid, siamo una squadra di calcio e facciamo questo per salvare il calcio in un momento critico".

RAPPORTI - "Cercheremo di iniziare quanto prima. Parleremo con Uefa e Fifa, non so perché dovrebbero arrabbiarsi. L'Uefa lavorava in un altro formato che, per prima cosa, non ho compreso e non produce le entrate necessarie per salvare il calcio. Quando dico salvare il calcio mi riferisco a salvare tutti. Minacce ai calciatori? Possono stare tranquillo perché non accadrà nulla. La Uefa dovrebbe essere trasparente, invece non ha una buona immagine. Vorrei parlare di una Uefa aperta al dialogo e non solo alle minacce. Hanno presentato un nuovo formato dal 2024, ma di questo passo il calcio sarà già morto. Club hanno perso centinaia di milioni".