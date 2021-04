GdS – Inter, Milan e Juventus estromesse dalla Serie A? Come si trasformerebbe il campionato

Un'ipotesi che appare in questo momento più che remota

E' un'ipotesi assolutamente remota quella paventata nelle ultime ore da diversi club sulla possibilità di estromettere dalla Serie A i tre club italiani che hanno aderito alla fondazione della Superlega. Federcalcio italiana e Lega sanno bene quanto Inter, Juventus e Milan rappresentino per l'intero sistema calcistico italiano. Come ricordato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, sulla carta evaporerebbero 72 scudetti complessivi (alla Juve ne assegniamo 36, come da sentenze della giustizia sportiva) e ci sarebbe un bacino di 16.354.000 di tifosi (fontiStage Up e Ipsos) senza rappresentanza, suddivisi in questo modo: Juventus 8.839.000, Inter 3.868.000 e Milan 3.647.000