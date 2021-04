L’avv. Grassani: “Esclusione dalla Serie A dei 3 club e calciatori? Ipotesi fondata”

L'esperto in diritto internazionale valuta i possibili scenari

Nonostante sia la vigilia di un'importante giornata di campionato, le attenzioni sono chiaramente rivolte ai recenti sviluppi che riguardano la Superlega. L' Inter , ad esempio, domani sera sarà sul campo dello Spezia a cercare di ritrovare la vittoria dopo il pareggio dell'ultimo turno contro il Napoli, ma di questo passo corre davvero il rischio di perdere la concentrazione in un momento delicato per la storia del calcio. Sulla possibilità di esclusione di Inter, Juventus e Milan dalla Serie A, in quanto club che hanno aderito alla Superlega, ha parlato questa mattina l'avvocato Mattia Grassani sulle pagine de La Gazzetta dello Sport :

"Uno dei capisaldi dell’ordinamento sportivo, nazionale e internazionale, è costituito dalla auto organizzazione, oltre che dall’auto-normazione e dall’auto-giurisdizione. In sostanza, Fifa e Uefa, così come la Federcalcio, sono associazioni di diritto privato, che gestiscono le competizioni e, più in generale, tutta l’attività del calcio organizzato (ad esempio il calciomercato e le relative transazioni economiche, gli arbitri, le regole del gioco). I club sono società sportive che possono esercitare attività imprenditoriale nelle forme ritenute più opportune per conseguire l’oggetto sociale, ovviamente assumendosi le relative responsabilità e sopportando le conseguenze derivanti dall’appartenenza all’ordinamento sportivo".