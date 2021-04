Mancini: “Conte? Speravo non raggiungesse il mio record. L’Inter ha già vinto lo scudetto”

Il commissario tecnico ha poi espresso la sua opinione sulla Superlega

Non si è sbilanciato di una virgola Roberto Mancini nell'intervista concessa questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport in merito al tema legato alla Superlega. Il commissario tecnico della Nazionale Italiana ha pure parlato del suo record di 17 vittorie di fila che custodisce gelosamente tra i suoi ricordi con l'Inter, ma che per poco non veniva raggiunto da Antonio Conte se non fosse stato per il pareggio dell'ultima giornata a Napoli. L'intervista del ct azzurro: