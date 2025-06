Il SUPERCOMPUTER prevede la favorita del Mondiale per Club

La prima edizione del nuovo Mondiale per Club è pronta a entrare nel vivo. Terminate le partite dei giorni, le 16 squadre rimaste sono pronte a sfidarsi nella fase a eliminazione diretta. In lizza per la vittoria finale c’è anche l’Inter di Cristian Chivu, che negli ottavi di finale dovrà superare la Fluminese, lunedì 30 giugno alle 21 italiane.

Come al solito il Supercomputer di Opta ha aggiornato i calcoli sulle percentuali di successo di tutte le squadre, prevedendo quale percorso è più probabile per ognuna di esse. La favorita rimane il PSG, che ha una percentuale di vittoria finale del 20,61%, con i parigini che potrebbero così conquistare tutti i trofei stagionali disponibili. Alle spalle dei parigini ci sono poi: Manchester City (20,40%), Inter (12,39%), Bayern Monaco (11,28%) e Chelsea (10,45%).

L’Inter ha guadagnato una posizione rispetto alle percentuali prima dei gironi, forse merito anche della conformazione del tabellone. I nerazzurri, pertanto, vengono giudicati come una delle squadre con più possibilità di arrivare fino in fondo. Queste le chance delle varie fasi del torneo: quarti (84,36%), semifinale (40,80%) e finale (24,97%).