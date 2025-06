Mkhitaryan ancora decisivo: nuovo ruolo nell’Inter di Chivu

Praticamente sempre titolare nell’era Inzaghi, Henrikh Mkhitaryan è pronto a rilanciare le sue ambizioni anche con Cristian Chivu, in quella che sembra essere l’ultima annata della sua carriera. L’armeno vuole essere ancora protagonista e per lui sarebbe pronto un piano per riuscirci.

Come raccontato dal Corriere di Milano, in campo l’armeno dovrebbe puntare a essere titolare in 20-25 gare al massimo, verosimilmente quelle più importanti. Il suo ruolo, però, sarà fondamentale anche e soprattutto fuori dal campo.

Mkhitaryan dovrà essere l’uomo nello spogliatoio in grado di guidare i giovani, sui quali Chivu sembra intenzionato a puntare con maggiore costanza rispetto al passato. In particolare, all’armeno potrebbe “essere affidato” il nuovo arrivato Petar Sucic, che in futuro potrebbe raccogliere la sua eredità.