Chivu disegna il mercato Inter: altro suo ALLIEVO nel mirino

Dopo gli acquisti di Sucic e Luis Henrique, l’Inter è in procinto di chiudere anche il primo colpo in attacco: Bonny dal Parma. L’attaccante francese si è messo in evidenza proprio nei 6 mesi con Chivu in panchina. Potrebbe non essere l’unico rinforzo già allenato dal tecnico nerazzurro nella passata stagione.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sarebbero orientati su un altro “allievo” dell’allenatore rumeno. Si tratta di Giovanni Leoni, che è stato quasi sempre titolare nel Parma sotto la gestione Chivu.

Sul difensore classe 2006 c’è la forte concorrenza del Milan e vanno fatti i conti anche con la volontà del club emiliano di non cederlo in questa stagione. Un suo arrivo, confermerebbe una strategia influenzata anche dal lavoro dello stesso Chivu, pronto a dare spazio e fiducia ai giovani, come dimostrato con Pio Esposito.