Ansia Darmian dopo il DOPPIO KO in difesa: le sue condizioni

Il Mondiale per Club dell’Inter è pronto a entrare nel vivo con la fase a eliminazione diretta. Tuttavia, Cristian Chivu dovrà fare ancora i conti con diverse assenze, alcune già definitive. Le due più pesanti sono in difesa, dove Bisseck e Pavard sono indisponibili per tutto il resto della competizione.

Ecco perché, il tecnico deve guardare con attenzione alle condizioni di Matteo Darmian, unica opzione rimasta come braccetto di destra. Il difensore è uscito zoppicando, dopo un problema fisico, nei minuti finali di Inter-River Plate.

Tuttavia, come confermato da La Gazzetta dello Sport, sarebbero arrivate buone notizie sulle sue condizioni. Darmian, infatti, avrebbe subito solo una botta in un contrasto. Pertanto, la sua presenza contro la Fluminense non dovrebbe essere in discussione.