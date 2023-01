Supercoppa, arriva il fuorigioco semiautomatico: prima volta per l’Italia

Inter e Milan lo hanno già testato in Champions League

Enrico Traini

Mercoledì 18 gennaio, alle ore 20 italiane, Inter e Milan si affronteranno nel derby di Supercoppa Italiana. La gara si disputerà in Arabia Saudita, a Riad, come già nel 2018 e nel 2019. Per l'occasione ci sarà una grande novità per il calcio italiano.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la gara rappresenterà la prima volta del fuorigioco semiautomatico, già sperimentato in Champions League e ai Mondiali in Qatar. Un traguardo importante, poiché rappresenterà anche l'esordio in una lega nazionale.

Dopo la Supercoppa, la nuova tecnologia sbarcherà anche in Serie A, a partire dal girone di ritorno di questa stagione. Per Inter e Milan, però, non sarà una prima volta: infatti, i due club milanesi lo hanno già testato proprio durante i gironi di Champions League.