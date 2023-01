Missione Supercoppa, l’Inter a Riad domani sera: il programma

I nerazzurri sono pronti ad andare a caccia del primo trofeo stagionale

Enrico Traini

Contro l'Hellas Verona sarà una gara molto importante, come ha ricordato anche Simone Inzaghi, ma l'Inter è già pronta per volare in Arabia Saudita, a caccia della Supercoppa. Il derby contro il Milan rappresenterà uno snodo importante della stagione nerazzurra.

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'Inter partirà per Riad domani pomeriggio, dopo una seduta defaticante al mattino. L'arrivo in terra asiatica, dunque, è previsto in serata. Il primo allenamento, invece, sarà lunedì mattina.

Il rientro in Italia sarà immediato. Infatti, appena terminato il match di Supercoppa i nerazzurri ripartiranno verso casa, in modo tale da essere a Malpensa già giovedì mattina. Per tornare a pensare subito al campionato e alla sfida di lunedì 23 gennaio, contro l'Empoli.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Passaggio in Asia abbastanza "mordi e fuggi" per l'Inter, con la Supercoppa incastrata tra i tanti impegni della stagione nerazzurra. In ogni caso, saranno giorni fondamentali, perché l'Inter può portare a casa il suo primo trofeo stagionale. Un traguardo da non sottovalutare, visto anche il ritardo in campionato in ottica Scudetto. E poi, il derby contro il Milan è sempre il derby, in qualsiasi competizione si giochi.