Supercoppa, la conferenza stampa di Inzaghi: data e orario

Il 2025 dell’Inter quest’anno parte prestissimo perché il primo appuntamento ufficiale del calendario nerazzurro è in programma già per il 2 gennaio con la sfida subito da dentro o fuori contro l’Atalanta in semifinale di Supercoppa Italiana.

Come di consueto prima di un impegno importante, il tecnico Simone Inzaghi alla vigilia della partita presenterà il match in conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti presenti a Riyadh, in Arabia Saudita.

L’Inter ha reso noto sul suo sito ufficiale il programma della vigilia di questa semifinale contro la Dea che sarà il primo giorno dell’anno nuovo. Per Inzaghi il capodanno parte molto presto al mattino visto che alle ore 8:30 italiane (ovvero le 10:30 arabe) interverrà in conferenza stampa per presentare la gara contro l’Atalanta.

In seguito alle ore 14:30 italiane i nerazzurri si alleneranno per ultimare i preparativi in vista di questa attesa prima gara del 2025 che Lautaro Martinez e compagni non vogliono sbagliare per potersi poi andare a giocare la finale nel giorno dell’Epifania e avere chance di vincere nuovamente la Supercoppa Italiana.