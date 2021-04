Repubblica – Superlega, Inter esclusa dal rischio penali. La Serie A verso la stretta sui bilanci

Da parte di undici club di A una nota contro le tre grandi

Non accenna a placarsi la polemica suscitata dall'iscrizione di Inter , Milan e Juventus al progetto Superlega: nonostante l'iniziativa sia morta quasi sul nascere, restano gli strascichi nel rapporto fra le varie società. Stando a quanto riportato quest'oggi su La Repubblica, anche in Serie A diversi club hanno presentato una nota al presidente Dal Pino.

La situazione dell'Inter, in ogni caso, è leggermente diversa delle altre due grandi, dato che la società nerazzurra è l'unica che ha comunicato in maniera ufficiale la sua uscita dal progetto. Questo perché il club di Viale della Liberazione non aveva ancora completato formalmente la procedura di iscrizione, essendo in attesa del via libera degli stakeholer: un dettaglio che permetterebbe di evitare le pesanti sanzioni previste dal contratto della Superlega.