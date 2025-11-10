Svelato come verrà chiamato il nuovo stadio di Inter e Milan

Dopo aver ufficialmente acquisito lo stadio Meazza la scorsa settimana, Inter e Milan hanno iniziato a sognare il nuovo stadio di proprietà che tra pochi anni diverrà finalmente realtà. Un impianto moderno e in linea con gli attuali standard europei, ma che soprattutto farà schizzare in alto i ricavi dei due club derivanti proprio dallo stadio per il bene del fatturato.

Tra i principali nodi da risolvere nei prossimi mesi, vi sarà quello in riferimento al nome che verrà adottato per il nuovo stadio. Come scritto da La Gazzetta dello Sport, Inter e Milan sono già al lavoro per mettere a punto il tipo di strategia da adottare per i naming rights, vale a dire gli accordi con l’azienda che darà il nome commerciale al nuovo impianto.

Siamo ancora in una fase embrionale nella quale non vi sono ovviamente notizie certe, ma tra le prime manifestazioni d’interesse spicca quella legata a Generali. Prima compagnia assicurativa italiana, da sempre legata al mondo dello sport, potrebbe recitare un ruolo rilevante nella corsa al nome commerciale del nuovo stadio di Inter e Milan.

Per citare un esempio, nel 2020 la Juventus chiuse un accordo con Allianz da 103 milioni di euro per 10 anni, per una quota stimata tra i 7-10 milioni a stagione. Nel caso dei due club milanesi, considerata la presenza di ben due società di grande fascino e visibilità in ambito internazionale, le richieste iniziali potrebbero schizzare ben oltre i 30 milioni di euro l’anno per la quota dei naming rights.