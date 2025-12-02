Tegola Dumfries, nuovo annuncio UFFICIALE sull’infortunio

Giungono nuovamente brutte notizie in merito all’infortunio alla caviglia che nelle scorse settimane ha colpito Denzel Dumfries. Rispetto all’ottimismo degli ultimi giorni, nei quali si pensava che le condizioni dell’olandese fossero migliorate, l’aggiornamento rilasciato dallo stesso difensore dell’Inter sui tempi di recupero non lascia i tifosi nerazzurri tranquilli.

Eletto come miglior difensore destro dello scorso campionato, Dumfries ha parlato pubblicamente ieri sera dal palco del Gran Galà del Calcio svelando i veri tempi di recupero dall’infortunio. Questo il suo annuncio: “Siamo forti, stiamo insieme da tanti anni e lavoriamo sempre per migliorare. Siamo una famiglia. Come sto? Speriamo due-tre settimane. Sto lavorando e voglio rientrare il prima possibile”.