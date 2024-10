Thiago Motta: “Ecco quale accoglienza mi aspetto a San Siro”

Nel giorno di vigilia di Inter-Juventus, il tecnico bianconero Thiago Motta parla in conferenza stampa. Inevitabile anche un richiamo al suo passato in nerazzurro, visti gli anni trascorsi a Milano fra il 2009 e il 2012. Ecco i passaggi più significativi:

INTER E NAPOLI FAVORITE SCUDETTO – “Loro hanno vinto il campionato e hanno esperienza, sono i favoriti per il campionato con il Napoli, non per opinione mia ma per i fatti. È oggettivo che oggi l’Inter e il Napoli siano le favorite per quello che hanno fatto negli ultimi due anni. Giocheremo contro una squadra forte, dobbiamo affrontarli con concentrazione“.

INTER – “È una squadra che gioca molto bene e mette in difficoltà gli avversari sul contropiede: quando velocizza il gioco in avanti è molto pericolosa perché si ricompatta e poi è molto veloce. Domani sarà una bellissima partita da giocare e un bellissimo ambiente da vivere. A sinistra non hanno solo Dimarco, ma attacca anche Bastoni e c’è Mkhitaryan: hanno giocatori forti“.

INFORTUNATI E FORMAZIONE -“Per domani non recuperiamo nessuno, ci sono tutti quelli che ci sono stati in Champions. Yildiz seconda punta? Perché no, vediamo domani…“.

IL SUO PASSATO E IL 2010 – “Io ho giocato nell’Inter, nel Barcellona, nel Psg, nell’Atletico, nel Genoa. Ho giocato in squadre in cui ho provato sempre a fare le cose giuste anche a livello umano, senza avere interessi e niente da nascondere. Sono sempre stato me stesso per come sono fatto, mi sono comportato sempre nel modo giusto, magari è per questo che sono trattato bene da ex“.

A proposito dei ricordi del Triplete 2010, Thiago Motta a Sky Sport ha aggiunto: “Sempre bei ricordi, ho avuto accoglienze tranquille nelle squadre in cui ho giocato. Al di là del lato sportivo, anche umanamente parlando mi sono sempre comportato nel modo giusto con tutti e domani sarà un bell’ambiente da vivere“.