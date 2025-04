Di Marzio annuncia in DIRETTA il nuovo acquisto dell’Inter

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Bayern Monaco-Inter, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport, parlando anche del prossimo calciomercato nerazzurro e soffermandosi sul possibile acquisto di Luis Henrique.

Marotta ha confermato la trattativa per il giocatore dell’Olympique Marsiglia e le sue parole sono state seguite da quelle dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio in merito. Il giornalista di Sky Sport, infatti, ha confermato come i nerazzurri abbiano già bloccato Luis Henrique per l’estate.