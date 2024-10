I tre dubbi di formazione di Inzaghi per Inter-Juventus

A un giorno da Inter-Juventus, Simone Inzaghi studia le scelte migliori di formazione per il big match in programma domani pomeriggio a San Siro (ore 18:00). Secondo Tuttosport, sono principalmente tre i ballottaggi che il tecnico dovrà sciogliere.

Il primo riguarda il ruolo di regista, vista l’assenza di Hakan Calhanoglu per infortunio. I candidati in questo caso sono tre, con il rientrante Kristjan Asllani in vantaggio per una maglia dal primo minuto. Inzaghi però tiene calda anche l’opzione di adattare una mezzala in quel ruolo, con due opzioni. La prima è Piotr Zielinski, che è stato impiegato in quel ruolo quando è subentrato con lo Young Boys; la seconda è Nicolò Barella, il quale ha sostituito Calhanoglu con la Roma in regia ed è partito titolare sempre nella stessa posizione in Champions League, prima di “scambiarsi” proprio con il polacco.

Un altro ballottaggio riguarda il ruolo di esterno destro a tutta fascia, che fino a questo momento in campionato ha quasi sempre visto trionfare Matteo Darmian su Denzel Dumfries. L’italiano ha riposato per tutta la partita contro lo Young Boys e per questo è favorito, ma l’olandese potrebbe partire dall’inizio per consentire a Inzaghi di inserire l’ex Torino a sinistra nel secondo tempo, se Dimarco dovesse risultare stanco.

Infine, l’allenatore deve scegliere anche tra Benjamin Pavard e Yann Bisseck come difensore di destra. Entrambi hanno giocato titolari in Champions League (con il tedesco a sinistra), ma il favorito sembra essere il francese, il quale l’anno scorso proprio contro la Juventus a San Siro disputò una delle sue migliori partite con la maglia nerazzurra.