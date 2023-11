La Thu-La contro il muro dell’Atalanta: statistica pazzesca in casa

Dopo la Roma, l’Inter affronta un altro avversario di alto profilo, in una sfida molto probante per l’attacco nerazzurro. A Bergamo, infatti, Thuram e Lautaro Martinez si ritroveranno di fronte una difesa che in casa è stata praticamente impenetrabile.

Nelle prime 10 partite di Serie A, l’Atalanta di Gasperini ha subito 8 gol, ma nessuno di questi è arrivato al Gewiss Stadium, ancora inviolato. La statistica è molto importante: 5 partite (compreso l’impegno in Europa League contro il Rakow) e 0 reti subite.

La porta dei bergamaschi sembra essere murata, ma di fronte ci sarà comunque uno degli attacchi più prolifici del campionato, capace di segnare 15 gol in due nelle prime 10 giornate: 4 Thuram e 11 Lautaro Martinez.