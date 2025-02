Thuram ancora a parte: cosa filtra sulla sua presenza contro la Juve

Marcus Thuram si è fermato nella partita di lunedì sera giocata a San Siro contro la Fiorentina e questo ha creato grande rammarico in tutta la tifoseria dell’Inter perché il prossimo impegno in campionato è in programma domenica sera contro la Juventus, gara valida per il 25° turno di Serie A e da giocare all’Allianz Stadium.

La punta francese è il capocannoniere dei nerazzurri e uno degli assoluti punti di forza del gruppo di Simone Inzaghi, per questo motivo il suo pieno recupero dall’infortunio sarebbe fondamentale per tutta la squadra. I tifosi e lo staff del tecnico dell’Inter continuano a tenere le dita incrociate per una sua guarigione.

Questa mattina ad Appaino Gentile, Thuram ha svolto un lavoro personalizzato ed è stato l’unico a non allenarsi in gruppo a due giorni dal derby d’Italia con la Juve. Come riportato da Andrea Paventi di Sky Sport ci sono però buone sensazioni perché il francese ha corso a buon ritmo: una decisione definitiva sulla sua presenza in campo verrà presa solo domani.