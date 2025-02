ALLARME assenze in Juve-Inter: rischio di nuovo forfait

A due giorni dal big match contro la Juventus, in casa Inter tiene banco la questione riguardante la condizione fisica di Marcus Thuram, uscito con la caviglia malconcia dalla sfida con la Fiorentina, ma desideroso di esserci domenica sera all’Allianz Stadium.

Come riportato da Sky Sport, però, sembra essere Thiago Motta quello ad avere maggiori problemi per quanto riguarda le possibili assenze. Dopo l’infortunio di Douglas Luiz, infatti, il tecnico bianconero rischia di perdere un nuovo giocatore per il Derby d’Italia.

Si tratta di Lloyd Kelly, vittima di un problema gastrointestinale. Le sue condizioni andranno valutate nelle prossime ore, ma un’eventuale forfait del difensore ridurrebbe ancora di più i giocatori a disposizione del tecnico italo-brasilianno