“VAR? Sulla mia linea solo quando toccati”: Conte attacca Inzaghi?

Lo scorso mese di novembre Inter e Napoli si sono affrontate a San Siro e quella gara è stato solo il preludio per l’inizio di una battaglia tra queste due squadre che in questo momento sono le principali candidate per vincere lo Scudetto. Un duello che non procede solo in campo ma anche all’esterno con attacchi verbali continui.

Nell’ultima conferenza stampa svoltasi oggi, il tecnico azzurro Antonio Conte ha dichiarato: “Mi fa sorridere che molti sono venuti sulla mia linea quando sono stati toccati personalmente, pure alcuni media si sono schierati quando sono state toccate alcune squadre, quando ho parlato io invece non c’è stata tutta questa solidarietà, fa capire la discrepanza quando sei a Napoli”.

Il riferimento, nemmeno troppo velato, a Simone Inzaghi che nei giorni scorsi si è giustamente lamentato per i torti arbitrali continui che si stanno verificando nelle ultime settimane e che hanno colpito anche l’Inter. Conte ha però voluto mandare un’ennesima stoccata al suo rivale per il primo posto parlando di questa “linea” su cui si schierano altri colleghi soltanto se interessati in prima persona.