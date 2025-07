La durissima critica a Thuram: “Passeggia per il campo”

In mezzo alle moltissime polemiche in casa Inter per l’eliminazione al Mondiale per Club contro il Fluminense che ha messo la parola finale alla stagione nerazzurra, spuntano alcune opinioni. Ovviamente molti dei temi di commento sulla squadra di Chivu passano dal caso Lautaro–Calhanoglu che tiene banco in queste ore.

A fornire un suo pensiero è anche Riccardo Trevisani che in onda su Cronache di Spogliatoio ha parlato del destinatario delle parole di Lautaro, che secondo lui non è Calhanoglu. Il noto giornalista ha poi aggiunto anche un commento su Marcus Thuram che è apparso in difficoltà e non gli ha risparmiato una critica, questo il suo discorso:

“È un ragazzo d’oro ma con il Fluminense ha passeggiato in campo. Ha fatto una prestazione irritante come raramente gli è capitato all’Inter. Quando è entrato Sebastiano Esposito sembrava Maradona in confronto a Thuram, l’Inter ha giocato in 10 finché è rimasto in campo, secondo me Lautaro Martinez ce l’aveva con lui”.