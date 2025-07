Trevisani RIVELA: “Attacco Lautaro non verso Calhanoglu”

Sono giorni bollenti in casa Inter per quanto riguarda i risultati in campo – per i quali c’è delusione dopo l’uscita dal Mondiale per Club negli ottavi – e anche lo spogliatoio dove è scoppiato il caso Hakan Calhanoglu per le parole forti pronunciate in pubblico da Lautaro Martinez dopo la sconfitta col Fluminense.

In onda su Cronache di Spogliatoio, il noto giornalista Riccardo Trevisani ha fornito un suo pensiero riguardo questa vicenda sostenendo che secondo lui il capitano nerazzurro non si riferisse al regista turco ma a quei compagni all’Inter che non si sono impegnati molto durante il torneo negli Stati Uniti. Queste le sue parole:

“Secondo me il destinatario era un altro, o magari anche più di uno. Ho adorato il Mondiale per Club di Lautaro Martinez che si è sbattuto, ha creato occasioni e fatto gol in rovesciata, io ho visto Thuram cammina in campo […] Marotta ha provato a mettere una pezza con Calhanoglu che andrà via e quindi ha provato a salvare gli altri”.