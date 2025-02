Thuram non è ancora in gruppo: già SCELTO il sostituto

A due giorni dalla sfida contro la Juventus nell’allenamento di ieri – venerdì 14 febbraio – non si è ancora allenato con il gruppo uno dei giocatori più importanti dell’Inter, vale a dire Marcus Thuram. L’attaccante francese sta stringendo i denti e cercando di fare di tutto per essere pronto per il match di domenica sera all’Allianz Stadium ma non ci sono certezze.

Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, ci sarebbe Mehdi Taremi che scalpita pronto per entrare in campo dal primo minuto nel derby d’Italia e provare a conquistare i tifosi nerazzurri. L’attaccante iraniano parte favorito sulle altre due alternative che sono Joaquin Correa e Marko Arnautovic.

Se oggi nell’allenamento della vigilia, Thuram dovesse ancora non dare i giusti segnali e non lavorare con i compagni, ecco che Taremi avrebbe una ghiotta chance in una delle partite più pesanti della stagione. Può approfittare infatti dell’infortunio del francese numero 9 e anche di una condizione non perfetta di Arnautovic e Correa, reduci anch’essi da degli stop.