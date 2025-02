L’Inter ha fissato il nuovo prezzo per l’addio di Frattesi in estate

In estate l’Inter potrebbe cambiare molto della propria rosa per cercare di ringiovanire il gruppo di cui dispone Simone Inzaghi e anche per approfittare di alcuni giovani talenti scovati sul mercato per rinnovare l’organico con nuova linfa e forze fresche. Secondo Tuttosport, sono già almeno tre gli obiettivi nerazzurri a fronte di un budget di mercato che si aggira sui 100 milioni di euro.

Sempre stando a quanto riferito dal quotidiano sportivo piemontese, per raggiungere quel tesoretto è chiara anche l’intenzione di cedere Davide Frattesi in estate. Il centrocampista ex Sassuolo già nel mercato invernale sembrava poter lasciare la squadra ma alla fine l’Inter ha voluto trattenerlo per non indebolire la rosa di Inzaghi nella seconda metà di stagione con tanti obiettivi importanti da giocarsi.

La richiesta dell’Inter per cedere il cartellino di Frattesi continua ad essere di circa 40 milioni di euro. Si tratta di un prezzo che il club nerazzurro ritiene congruo per un calciatore che a settembre 2025 compirà 26 anni e che rimane un punto fermo della Nazionale del CT Luciano Spalletti anche se trova poco spazio in Serie A. In estate eventuali squadre interessate dovranno quindi spingersi fino a questa offerta.