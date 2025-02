Ufficiale, Sucic è un nuovo giocatore dell’Inter: annuncio INSOLITO

L’arrivo di Petar Sucic all’Inter è ormai un trasferimento noto a tutti e infatti il calciatore croato nella giornata di lunedì ha volato fino a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto con i nerazzurri, valido dal prossimo 1 giugno. La società di viale della Liberazione userà infatti la breve sessione di mercato extra che la FIFA ha introdotto per i primi di giugno per i rinforzi in vista del Mondiale per Club.

Sucic esordirà con l’Inter proprio in questo torneo estivo che si giocherà tra giugno e luglio negli Stati Uniti. Ad ufficializzare questo trasferimento non è stata però l’Inter oppure la Dinamo Zagabria ma lo hanno fatto con un post Instagram i procuratori della Arena Sport Agency, ovvero il gruppo che cura gli interessi del calciatore croato.

Confermati i dettagli relativi a questo affare con l’Inter che per avere il cartellino di Sucic ha deciso di pagare 14 milioni di euro più 2,5 di bonus, un bottino che verserà nelle casse della Dinamo Zagabria. Il club della capitale croata si è riservato anche un ulteriore bonus: incasserà il 10% della cifra guadagnata dall’Inter su una ipotetica futura rivendita di Sucic nei prossimi anni.