Acerbi-De Vrij: duello per una maglia da titolare: cosa vuole Inzaghi

L’Inter arriva alla vigilia della partita contro la Juventus con pochi ballottaggi nella formazione titolare che al momento ha in testa l’allenatore Simone Inzaghi. Naturalmente, trattandosi di un big match molto importante con una grande rivalità che c’è tra le due tifoserie, l’idea è quella di schierare la miglior formazione possibile senza ragionamenti su cambi e turnover.

Il problema principale per l’Inter, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, è quello relativo a Marcus Thuram che è ancora in via di recupero dopo l’infortunio che lo ha fermato lunedì sera nel match di San Siro contro la Fiorentina: fino all’ultimo resisterà il dubbio tra lui e Taremi pronto a prendergli il posto in caso di condizioni non ottimali e stop forzato.

In difesa invece dopo tanti mesi Inzaghi avrà finalmente la possibilità di scelta tra De Vrij che si sta dimostrando una colonna in questa stagione e il rientrante Acerbi che ha subito giocato molto bene annullando Kean. Inzaghi teme gli strappi di Kolo Muani della Juve e per questo ragiona su quale dei due ex difensori della Lazio possa garantirgli una migliore copertura sulla punta francese.