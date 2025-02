100 milioni sul mercato, il piano di Oaktree: tre nomi per l’Inter

Ad alcuni tifosi nerazzurri ha lasciato un po’ di amaro in bocca il mercato di gennaio che ha portato alle partenze in prestito di due giocatori ai margini come Palacios e Buchanan ma che ha ha visto come unico nuovo innesto Zalewski dalla Roma. Il prestito del laterale polacco è stato l’unico nuovo arrivo per Inzaghi ma secondo parte della tifoseria serviva qualche innesto in più.

Secondo Tuttosport però gli investimenti più importanti sono soltanto rimandati all’estate: Oaktree ha infatti in mente di spendere una cifra vicina ai 100 milioni di euro per il mercato in entrata. Grazie agli enormi ricavi da Champions League e Mondiale per Club, all’Inter basterà la cessione di un solo big per ottenere un grande tesoretto da spendere sul mercato.

Il nome destinato alla partenza è quello di Frattesi che ormai è vicino all’addio dopo che già a gennaio si era vociferato di una sua cessione. In entrata invece i nomi che il quotidiano piemontese ipotizza per l’Inter sono quelli di Nico Paz del Como (ma su cui c’è sempre il diritto di recompra del Real Madrid), Samuele Ricci del Torino e poi per l’attacco anche Santiago Castro del Bologna.