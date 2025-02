Cassano di nuovo contro Inzaghi: “Ha vinto solo uno Scudetto in 4 anni”

In questi giorni si svolge il Festival di Sanremo che tiene banco in tutta Italia e anche una trasmissione sportiva come Viva El Futbol, condotta da tre ex interisti come Nicola Ventola, Daniele Adani e Antonio Cassano, sta svolgendo un appuntamento speciale per la kermesse della canzone italiana.

Cassano nell’ultima puntata ha di nuovo parlato dell’Inter attaccando ancora il suo allenatore Simone Inzaghi: “La rosa dell’Inter è la più forte ma Inzaghi? Se mi dici che ha portato l’Inter ad uno step successivo io devo dire di no: è al quarto anno e ha vinto solo uno scudetto e ne ha persi due contro Milan e Napoli. L’anno scorso ha fatto gara a sé, quest’anno invece sta rischiando“.

L’ex attaccante della Nazionale sostiene che al tecnico nerazzurro manchi ancora uno step per essere uno dei migliori: “Visto che è sempre stata la squadra più forte negli ultimi quattro anni, ha fatto bene ma solo fino a un certo punto. Lo step successivo non lo vedo, per me non è un grandissimo allenatore. Se questa squadra la dai in mano ad un gestore, vince tre campionati su tre. Il demerito è questo”.