Ottavi di Youth League: il quadro completo, ecco chi sfida l’Inter

Si è svolto oggi il sorteggio per gli ottavi di finale di Youth League che vedono l’Inter U19 di Andrea Zanchetta tra le squadre protagoniste dopo un percorso perfetto fatto di sette vittorie in altrettante partite. A Nyon oggi si è svolto il sorteggio per tutta la fase ad eliminazione diretta che si terrà tra inizio marzo e fine aprile.

I nerazzurri negli ottavi di finale di Youth League incontreranno il Bayern Monaco e dovranno giocare in trasferta. Per la Primavera dell’Inter ora è quindi in programma questo impegno in terra bavarese da disputare il 4 o il 5 marzo e sarà certamente per nulla una impegno semplice.

Il quadro completo delle altre partite è il seguente: Trabzonspor – Atalanta; Sturm Graz – Olympiacos; Salisburgo – Atletico Madrid; Real Madrid – AZ Alkmaar; Sporting – Stoccarda; Hoffenheim- Manchester City; Aston Villa-Barcellona. Nei quarti di finale chi passerà il turno tra Inter e Bayern Monaco se la vedrà con la vincente di Trabzonspor-Atalanta: possibile quindi un derby italiano nel prossimo atto del torneo.