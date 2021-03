Verso Torino-Inter, Belotti torna negativo al Covid. Ma resta in dubbio per la partita

Domenica prossima l’Inter sarà ospite del Torino per giocare la 27esima giornata di Serie A e cercare di dare continuità alle vittorie ottenute in campionato nell’ultimo periodo. La formazione di Antonio Conte è reduce da un periodo positivo, sia sotto il profilo del gioco che dei risultati. Il tecnico leccese, nello specifico, sta portando al gruppo sicurezza e caparbietà in un progetto che procede spedito verso il grande sogno scudetto.

In seguito al periodo difficile vissuto dal Torino dettato dai tanti casi da coronavirus, tuttomercatoweb.com ha riportato una notizia molto importante. Davide Nicola riavrà difatti a disposizione Andrea Belotti, risultato negativo agli ultimi tamponi al Covid-19. Il tecnico dei granata, in vista del match contro l’Inter, potrebbe dunque riavere a disposizione il Gallo, anche se prima dovranno essere accertate le sue condizioni con ulteriori visite mediche. Difficile che possa partire dal primo minuto.

INTERVENTO AL MENISCO PER VIDAL >>>