Intervistato da DAZN al termine del successo della sua Inter contro il Torino, Simone Inzaghi ha parlato della prestazione della sua squadra. Queste le sue parole:

PRESTAZIONE – “Sono stati molto bravi i ragazzi. Incontrare il Torino dopo la sosta, con un allenamento e mezzo, non è semplice. Siamo stati in partita e siamo partiti bene, poi abbiamo perso un po’ le distanze e abbiamo abbassato l’intensità, contro un’ottima squadra, fisica, che gioca un calcio difficile. Complimenti ai ragazzi perché è una vittoria importante per il nostro percorso”.

SCHUURS E BARELLA – “Dispiace per Schuurs. Purtroppo è successo questo infortunio. Niccolò probabilmente non meritava un giallo. Stava facendo una buona gara, ma poi ho dovuto scegliere tra lui e Mkhitaryan e chiaramente l’ammonizione mi ha fatto scegliere lui. Stava facendo un’ottima gara di corsa. Poi le scelte vanno prese giornalmente non solo durante la partita”.

CAMBIO DI PASSO – “Sappiamo che le partite sono in due fasi. Ci sono i primi 60 minuti, dove il Torino ha tenuto un’intensità incredibile. Poi come spesso succede le partite cambiano. È normale che con i 5 cambi noi allenatori dobbiamo sfruttarli. Una vittoria importante perché venire qua non è mai semplice. La loro intensità non è stata semplice per noi”.

THURAM – “Thuram si è presentato nel migliore dei modi. Dal 13 luglio è arrivato con tanti buoni propositi. Lavora tanto, si è inserito bene nel gruppo. Ha voglia di imparare di capire. L’anno scorso ha fatto la prima volta come punta. Non è semplice, ma si è calato benissimo nella parte e ci sta dando una grande mano”.

DIFESA E DE VRIJ – “Noi dobbiamo partire dalla solidità difensiva. Dobbiamo tenere alta la concentrazione. De Vrij è un titolare come tutti gli altri, poi bisogna scegliere di partita in partita”.

MILAN-JUVE – “Si guarda la partita con serenità, fortunatamente, grazie ai 3 punti di oggi. Sarà una partita tra due grandi squadre. Starò a casa con i miei bambini e mia moglie e probabilmente la guarderò”.

SALISBURGO – “Martedì saremo già in campo, contro una squadra che ha vinto a Lisbona con il Benfica. Dobbiamo prepararla nel migliore dei modi. I 15 giorni andata e ritorno con il Salisburgo saranno decisivi per la nostra Champions”.

LUKAKU – “Stimolo in più? In questo momento sto pensando a quanto successo mezz’ora fa e poi devo guardare il Salisburgo prima della Roma. La mia attenzione è esclusivamente su di loro”.

RECORDO GOL LAUTARO – “Immobile lo ha fatto con me, sono tantissimi gol. Lautaro lavora benissimo, è tornato da un giorno e mezzo, con 14 ore di volo. Ha fatto una grande gara e ha la fortuna di giocare con una squadra che lo mette in grandi condizioni ogni partita”.