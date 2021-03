Torino-Inter, le probabili formazioni: in attacco c’è la LuLa. Gagliardini più di Eriksen

Mancano poche ore al calcio d’inizio di Torino-Inter. Sarà una partita molto importante dal punto di vista della classifica per entrambe le squadre, che lottano per obiettivi diametralmente opposti. I nerazzurri vogliono continuare la fuga in vetta e tenere lontane le inseguitrici. I granata, invece, lotta per la salvezza, e attualmente si trova al terzultimo posto in campionato. Antonio Conte sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione e deve fare i conti con qualche assenza.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in attacco spazio alla LuLa, con Lautaro Martinez che farà coppia con Lukaku. Sugli esterni pochi dubbi per il tecnico leccese, che conferma Perisic a sinistra ed Hakimi a destra. A centrocampo quasi sicuramente Eriksen partirà dalla panchina. Il danese aveva riportato un’infiammazione al ginocchio e al suo posto è pronto Gagliardini ad affiancare Barella e Brozovic. In difesa il solito trio Skriniar-De Vrij-Bastoni, davanti al capitano Handanovic. In panchina ci sarà anche Kolarov, che ha smaltito l’affaticamento muscolare.

Ecco le probabili formazioni di Torino-Inter:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Baselli, Mandragora, Lukic, Murru; Verdi, Zaza.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lautaro, Lukaku.

