Beppe Baresi, ex difensore dell’Inter, ha raccontato a Il Giornale, in una lunga intervista, la sua carriera da calciatore, la sua vita in nerazzurro e i derby giocati contro suo fratello Franco, da sempre rossonero. Una vita vissuta per l’Inter e per sua figlia Regina, attaccante dell’Inter Women.

VAI ALLA SCHEDA SUCCESSIVA