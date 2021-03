Verso Torino-Inter, Nicola recupera anche Singo

Sono state giorni difficili quelli vissuti dal Torino di Davide Nicola, con una buona parte della squadra che ha contratto il Coronavirus. La squadra ha dovuto saltare le gare contro Sassuolo e Lazio e, dopo aver perso contro il Crotone per 4 a 2, affronterà l’Inter alle ore 15.00 domenica 14 dicembre.

In vista del match contro i nerazzurri, Davide Nicola ha già recuperato calciatori come Buongiorno e Belotti che sono guariti dal Covid-19. Come riporta Tuttomercatoweb, anche Singo, l’estero granata, è risultato negativo al tampone di controllo e dovrebbe riuscire ad essere almeno in panchina nella gara valida per la 27esima giornata di Serie A.

INFORTUNIO ERIKISEN, L’INTER POCO PREOCCUPATA