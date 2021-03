Social – Vidal dopo l’intervento: “E’ andato tutto bene. Tornerò più forte di prima”

Arturo Vidal è stato sottoposto questa mattina all’intervento al ginocchio. L’Inter ha fatto sapere che l’operazione è perfettamente riuscita e a rassicurare i tifosi è arrivato anche il centrocampista cileno. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che lo ritrae con il camice d’ospedale e la mascherina dopo l’intervento.

Il cileno ha voluto ringraziare tutti coloro che gli hanno mostrato vicinanza e sostegno in questo momento delicato per lui. Vidal ha fatto sapere che ritornerà quanto prima in campo e più forte che mani. Queste le sue parole: “Grazie mille a tutti per il vostro supporto e le belle parole. L’intervento è stato un successo. Tornerò in campo molto presto con grande entusiasmo e più forte che mai“.