Trevisani avvisa: “Mi aspetto un collasso dell’Inter”

Il calendario non sta lasciando tregua all’Inter, che si appresta a vivere settimane. I nerazzurri, infatti, dovranno affrontare in successione Bayern Monaco in Champions League, Bologna in Serie A, Milan in Coppa Italia e Roma in campionato.

Sul tema della tenuta fisica e mentale della squadra di Inzaghi è intervenuto Riccardo Trevisani, durante l’ultima puntata di Pressing. Il giornalista ha espresso i suoi dubbi sull’affaticamento della rosa, prospettando un calo di prestazioni in almeno una di queste gare.

Queste le sue parole:

“L’Inter dovrà fare un grande sforzo con il Bayern per passare il turno, per poi andare a Bologna e fare un altro grande sforzo, per poi giocare il derby di ritorno e fare un altro grande sforzo. Mi aspetto, come è successo per tutta la stagione, che a un certo punto questa squadra abbia una giornata di collasso, come è stata Fiorentina-Inter. Non so se succederà col Bayern, ma spero proprio di no, o con il Bologna, o con la Roma, o con il Milan. Non credo che 4 partite in 10 giorni potranno essere tutte come Bayern Monaco-Inter. Sarebbero robot”.