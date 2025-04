Marotta tratta il colpo per il Mondiale: pronti 25 MILIONI

L’Inter è al lavoro da diverse settimane per rafforzare la propria rosa in tempi brevi. L’obiettivo, infatti, è avere alcuni nuovi innesti già pronti per Mondiale per Club. Lo dimostra l’operazione Petar Sucic, che i nerazzurri vogliono replicare anche con Luis Henrique dell’Olympique Marsiglia.

Come riportato dall’Equipe, il direttore sportivo Benatia starebbe trattando direttamente con il presidente Beppe Marotta, con l’Inter che vuole battere sul tempo la concorrenza del Bayern Monaco e di club della Premier League come Nottingham Forest e Newcastle.

Dall’Inghilterra, arrivano conferme sulla strategia nerazzurra e, stando alle parole dei giornalisti di ChaughtOffside, potrebbe presto arrivare un’offerta ufficiale al club transalpino, dal valore di circa 25 milioni di euro.