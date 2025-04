Chi è Vincic, l’arbitro di Inter-Bayern: sconfitta polemica

L’Inter si gioca una fetta importante della sua stagione in casa contro il Bayern Monaco, ritorno dei quarti di finale di Champions League. A San Siro, mercoledì 16 aprile alle ore 21.00, i nerazzurri ripartiranno dalla vittoria per 2-1 dell’andata che garantisce un leggero vantaggio ai bavaresi.

Per quanto riguarda il match tra Inter-Bayern Monaco, l’Uefa ha designato ufficialmente l’arbitro Slavko Vincic alla direzione dell’incontro. Il fischietto sloveno sarà accompagnato dai due assistenti Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic e da Matej Jug come IV Ufficiale. A completare la squadra arbitrale tutta slovena, sarà Alen Borosak responsabile al Var, affiancato da Dennis Higler.

L’arbitro sloveno, che ha diretto l’ultima finale di Champions League, ha altalenanti con l’Inter. Nei 4 precedenti, i nerazzurri hanno ottenuto solo 1 vittoria: Inter-Barcellona del 2022, vinta con il gol di Calhanoglu. Prima erano arrivati due pareggi: nel 2014, in Europa League,1-1 con il Saint-Étienne e lo 0-0 casalingo del 2020 in Champions con lo Shakhtar Donetsk.

Il più sanguinoso, perà, è stato l’ultimo precedente, nel quale è arrivata l’unica sconfitta dell’Inter in questa Champions League. Si tratta della trasferta in casa del Bayer Leverkusen dello scorso 10 dicembre. I nerazzurri hanno perso 1-0 al 90′ per il gol di Mukiele sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Una rete che suscitato diverse polemiche dal momento che sull’azione che ha portato al corner, la squadra arbitrale non ha evidenziato un’evidente posizione di fuorigioco di Frimpong.