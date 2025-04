Rinnovo difficile per Arnautovic: l’Inter ha un’ALTERNATIVA

Marko Arnautovic sta senza dubbio vivendo il suo miglior periodo di forma da quando è arrivato all’Inter. L’austriaco sta trovando il go con continuità, come mai gli era successo e si sta affermando come il vero ricambio alle spalle di Thuram e Lautaro Martinez. Tuttavia, questo potrebbe non bastargli per prolungare la sua esperienza in nerazzurro.

L’austriaco ha il contratto in scadenza a giugno e, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, sembra molto difficile che l’Inter decida di rinnovargli il contratto per un’altra stagione. Tuttavia, potrebbe esserci una via alternativa.

Secondo il quotidiano romani, infatti, Arnautovic potrebbe ottenere un mini-prolungamento con l’Inter, in modo da poter giocare il Mondiale per Club e permettere a Inzaghi di avere ancora l’austriaco come opzione offensiva negli Stati Uniti.