TS – Conte, Inter in formato doppio: il tecnico ha a disposizione due formazioni

La scorsa stagione Antonio Conte lamentava la coperta troppo corta. Per la seconda annatta sulla panchina dell’Inter, la società ha deciso di venire in soccorso del tecnico. In sede di mercato, Marotta ed Ausilio hanno mantenuto intatta la rosa con tutte le forze. Anzi, l’hanno migliorata con gli innesti di Hakimi, Vidal, Kolarov e Darmian, atteso domani ad Appiano.

Di questo non può che essere contento Conte, che ora si trova un’ampia scelta di formazione. Nel 3-4-1-2, ad esempio, dietro Lukaku e Lautaro Martinez può schierarsi Vidal, ma senza dimentcarsi di Nainggolan. Importante poi anche la presenza di Sensi e Darmian, i quali possono tornare in diverse posizione.

Il primo, ad esempio, piuò essere impiegato anche come trequartista; il secondo, invece, è adattabile a centrale di difesa, ruolo in cui è cresciuto. La fascia di destra, infine, è ben coperta dallo stesso Darmian, ma anche da Hakimi, D’Ambrosio e Young. Per Conte poteva andare decisamente peggio.

